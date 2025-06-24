نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... مروة عبد المنعم تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدّرت الفنانة مروة عبد المنعم محركات البحث على "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعدما أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بحديثها الصريح عن الشائعات التي طالتها ومأساة شخصية عاشتها مؤخرًا بسبب النصب والظروف المعيشية الصعبة.

وجاء هذا التفاعل بعد منشور ساخر كتبته عبر حسابها على "فيسبوك"، تناولت فيه سيل الشائعات الغريبة التي لاحقتها لسنوات، أبرزها أنها ابنة فنانين كبار مثل إنعام الجريتلي أو إحسان القلعاوي، أو أنها مرتبطة بصلة قرابة بالفنان صبري عبد المنعم أو عبد المنعم مدبولي، فضلًا عن إشاعات زواجها من فنانين مثل مصطفى قمر وأحمد عزمي.

وقالت مروة: "إشاعات مالهاش علاقة بيا نهائي.. مامتي الفنانة إنعام الجريتلي، أو إحسان القلعاوي، وبابايا صبري عبد المنعم أو عبد المنعم مدبولي! وكمان اتجوزت أحمد عزمي ومصطفى قمر!"

كما أثارت مروة تعاطف الجمهور بعد روايتها المؤلمة عن تعرضها للنصب على يد مهندس ديكور، ما اضطرها للاستدانة والعيش في منزل غير مكتمل التشطيب.

وخلال لقائها في برنامج "قعدة ستات" على قناة "ألفا"،

قالت: "اتفاجئت إن المهندس اشتغل على الغلط ومحاسبش الصنايعية وسابني من غير سقف ولا باب، واضطريت آخد قرض علشان أكمّل، وأنا ماعنديش راجل أستند عليه، كل حاجة بشيلها لوحدي".

تصريحات مروة عبد المنعم لاقت موجة تضامن ودعم من المتابعين، الذين عبّروا عن تقديرهم لصراحتها وشجاعتها، ما جعل اسمها يتصدر التريند وتصبح حديث السوشيال ميديا.