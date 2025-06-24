نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جرش 39".. أصالة تتجدد ونجوم يضيئون سماء الأردن في مهرجان يحتفي بالإبداع العربي والعالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت الرعاية الملكية السامية، يعود مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ39 هذا العام، ليؤكد من جديد أن الأردن هو وجهة الفن والإبداع العربي والعالمي، تحت شعار معبّر: "هنا الأردن.. ومجده مستمر".

تنطلق فعاليات المهرجان يوم 23 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس، حاملة معها أكثر من 235 فعالية فنية وثقافية متنوعة، على امتداد مواقع متعددة داخل مدينة جرش الأثرية وفي العاصمة عمّان وعدد من المحافظات، لتتحول المملكة إلى مسرح مفتوح يحتفي بالجمال والفكر والهوية.

ويفتتح النجم الأردني عمر العبداللات الليلة الأولى، فيما يتصدر المسرح الجنوبي هذا العام كوكبة من النجوم العرب أبرزهم: أحلام، أصالة نصري، ناصيف زيتون، ميادة الحناوي، محمد حماقي، ملحم زين، نور مهنا، جوزيف عطية، خالد عبدالرحمن، في توليفة طربية تحمل عبق الأصالة وتواكب نبض الحداثة. كما يشهد المهرجان حضورًا فنيًا أردنيًا لافتًا بمشاركة نداء شرارة، ديانا كرزون، عيسى السقار وغيرهم.

وأكد وزير الثقافة ورئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة، أن "جرش" ليس مجرد مهرجان، بل خطاب وطني يعكس هوية الأردن الثقافية ورسالة الدولة الحضارية، ويُعزز صورة المملكة كجسر للتواصل بين الشعوب ومهد للإبداع العربي.

من جهته، أشار المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي إلى أن "جرش 39" يقدم هذا العام برنامجًا ثريًا يستقطب مشاركات من 37 دولة، ويشمل عروضًا موسيقية، مسرحية، شعرية، تراثية، إضافة إلى برنامج أدبي وفلسفي متنوع يسلط الضوء على قضايا معاصرة، أبرزها: السرد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، ذاكرة المكان، وقضية فلسطين.

كما يحتضن المهرجان مجموعة من الفعاليات الموجهة للأطفال والعائلات، من عروض خيال الظل والحكواتي إلى المسرحيات التفاعلية، فضلاً عن معارض الفن التشكيلي والخط العربي، وبرنامج "بشاير جرش" لاكتشاف المواهب الشابة.

وبالشراكة مع مؤسسات وطنية وإعلامية كبرى، يُثبت مهرجان جرش من جديد مكانته كأحد أهم الأحداث الثقافية في العالم العربي، ويجدد العهد مع جمهوره على الفن الرفيع، والفرح، والهوية الأصيلة.

"هنا الأردن.. ومجده مستمر".. وجرش شاهدة على حضارة لا تخبو، وإبداع لا يغيب.