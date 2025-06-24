ملك زاهر تخطف الأنظار بإطلالتها

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أحمد جودة - القاهرة - أشعلت الفنانة المتألقة ملك أحمد زاهر الأنظار في أول ظهور لها عبر حسابها شخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال حضورها برفقة والدها الفنان أحمد زاهر حفل توزيع جوائز مجلة نيش في نسخته السابعة، لتكريمها عن دورها المميز والناجح في مسلسل سيد الناس الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2025م.

وكان المسلسل بطولة الفنان الرائع أحمد زاهر، وبمشاركة الفنان عمرو سعد، بجانب كل من خالد الصاوي، إلهام شاهين، منة فضالي، إنجي المقدم، ريم مصطفى، أحمد فهيم، أحمد رزق، نشوى مصطفى، ياسين السقا، سلوى عثمان، رنا رئيس، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وتأليف محمد سامي.

حيث ظهرت بإطلالة راقية وجميلة خطفت بها أنظار جمهورها ومتابعيها باختيارها فستانًا أنيقًا باللون الأزرق من إحدى الماركات العالمية، جاء تصميمه متناغمًا مع أجواء الحفل، وأضافت لمستها الخاصة من خلال مكياج احترافي بأجود المستحضرات العالمية، مما منحها لمسة من الجمال المتجدد والسحر الأنثوي الهادئ.

ولقت الفنانة ملك زاهر تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها، حيث انهالت عليها التعليقات التي أشادت بذوقها الرفيع وأناقتها اللافتة، مؤكدين أنها رمزًا للأناقة وجمال لإطلالتها المتكاملة.



وفي كلمتها القصيرة بعد التكريم، وجهت ملك زاهر من خلال وسائل الإعلام الشكر لكل من ساندها ودعمها خلال فترة مرضها وقدمت إمتنانها الخاص لمجلة نيش على تكريمهم المميز لها، مشيرة إلى أن محبة الجمهور وعائلتها كانت سببًا رئيسيًا في تجاوز الأزمة وبدعم والدها الفنان المميز أحمد زاهر الذي أوصلها إلى نجومية في ساحة الفنية.

وأعربت عن حماسها للعودة قريبًا إلى مجال الفني بأعمال جديدة مختلفة، مما يضيف أجواء من التفاؤل والبهجة لجميع محبيها.