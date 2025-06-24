نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال يستعد لطرح أغنية «روحي عليك بتنادي» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان رامي جمال لطرح أحدث أغانيه «روحي عليك بتنادي»، والذي يتعاونه فيها مع الشاعر الغنائى محمد عاطف، وذلك ضمن ألبومه الجديد الذى يحمل اسم «محسبتهاش» المقرر طرحه في بداية شهر يوليو المقبل.

تفاصيل أغنية «روحي عليك بتنادي»

وتعتبر أغنية «روحي عليك بتنادي» امتداد لسلسلة تعاون للثنائي رامي جمال ومحمد عاطف، حيث تعاونا من قبل في أغنية «يخليك ليا» و«ملناش إلا بعض» و«خاصمنا بعض» ووغيرها من الأغاني الناجحة.

أغاني ألبوم «محسبتهاش»

ويضم الألبوم الغنائي الجديد للفنان رامي جمال، 15 أغنية، من ضمنها «تطلب حنية، محسبتهاش، يا جمالك، كأنه مجاش، مش لاقيكى، زي الخطاف، غبت ليه، مالى بس، هات حضن، ماطلعتش جدع، كلام عيب يتحكي، بعدك أذاني، روحي عليك بتنادي، تيجي نرجع، قبلت التحدي».

فريق عمل ألبوم «محسبتهاش»

ويشهد ألبوم «محسبتهاش» مشاركة نخبة من المؤلفين والملحنين، منهم: بلال سرور، سامر أبو طالب، مصطفى عسال، أيمن بهجت قمر، إيهاب عبد العظيم، محمد ياسر، أحمد المالكي، أحمد أمين، خالد سند، أمين نبيل، وسام بعد المنعم بالإضافة إلى تلحين رامي لعدد من الأغاني.

اخر اعمال رامي جمال

وكان اخر اعمال رامي جمال هي أغنية "مش مجرد حب" الذي سبق طرحها الشهر الماضي عبر اليوتيوب، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات رمضان محمد، وألحان محمود أنور، وتوزيع أسامة الخطيب، وايضا طرح أغنية "حالته صعبة" على اليوتيوب، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، والأغنية من كلمات محمد جمال، ألحان فارس فهمي، توزيع وميكس وماستر أحمد أمين.