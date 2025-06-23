نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل فيلم "بيج رامي" بطولة رامز جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي الفنان رامز جلال من تصوير فيلمه الجديد بيج رامي، والذي من المقرر عرضه قريبا في السينمات.

ويعد فيلم بيج رامي أولي تجربة لـ بسمة بوسيل في التمثيل، وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.

ويجمع الفيلم بين الكوميديا والرومانسية، تجسد بسمة بوسيل خلال الأحداث شخصية فتاة تعيش قصة حب مع البطل، في إطار درامي كوميدي.

ويضم فيلم بيج رامي بطولة: رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد أنور، محمد عبدالرحمن، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى.

وكان اخر اعمال رامز جلال هو فيلم أخي فوق الشجرة، والذي عُرض في يناير 2022 ضمن موسم أفلام إجازة نصف العام، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي.

فيلم أخي فوق الشجرة بطولة رامز جلال، نسرين طافش، محمد ثروت، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، تارا عماد، ويزو، إسلام إبراهيم، وياسمين رحمي، مع عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

كما قدم رامز جلال في رمضان الماضي 2025 برنامج رامز إيلون مصر، على شاشة mbc مصر، واستضاف عددا كبيرا من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وغيرهم.