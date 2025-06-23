نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر د. غنوة محمد الموجي: "منير مراد وكمال الطويل ُظلموا إعلاميا.. وكنت أتمنى تكريم محمد رحيم وهو على قيد الحياة" ( خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة غنوة محمد الموجي ابنه الموسيقار الكبير الراحل محمد الموجي عن رأيها في أنشطة دار الأوبرا المصرية قائلة: “لهم أنشطة جيدة لا نستطيع إنكارها وهناك أصوات جميلة لم تأخذ حقها، ولكن والدي لم يتم تكريمه من الاوبرا سوى مرة واحدة قبل وفاته ومن بعدها لم يتم تنظيم أي احتفالية له”.

غنوة الموجي: "لماذا لم يتم تكريم محمد رحيم قبل رحيله ؟



أضافت غنوة الموجي قائلة قائلة:' كما تابعت احتفالية تكريم الراحل محمد رحيم ولكن تسائلت لماذا لم يتم تكريمه قبل رحيله؟ لماذا لا يتم تكريم المبدعين وهم على قيد الحياة، كنت أحب محمد رحيم على المستوى الفني، فهو كان من الملحنين الحداد المتميزين وهو والملحن عمرو مصطفى وشريف تاج وكنت أتمنى تكريمه وهو على قيد الحياة.

كما أشارت أن هناك ملحنين في الإذاعة المصرية لم تذاع أغانيهم بإستمرار على عكس آخرين وظلموا إعلاميا مضيفة:' هناك ملحنين من الجيل القديم ظلموا فنيا ولم يأخذوا حقهم في إذاعة أعمالهم على سبيل المثال الملحن منير مراد والملحن كمال الطويل وهو ملحن له تاريخ كبير وكان زميلا لوالدي وشريك رحلته، دائما ما أسمع في إذاعة الاغاني ألحان بليغ حمدي بشكل أكبر على الرغم من أنه ملحن كبير، ولكن هناك ملحنين يجب أن تذاع أغانيهم بشكل أكبر.