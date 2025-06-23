أسامة عباس يتحدث عن كواليس تعاونه مع عادل إمام ويعلق: بيكون شخص تاني غير اللي نعرفه

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أسامة عباس، كواليس تعاونه مع الزعيم عادل إمام حيث حقق الثنائي عدة نجاحات كثيرة أبرزها "احترس من الخط"، مؤكدًا أن الزعيم ملتزمًا للغاية في مواعيده ويدرس تفاصيل دوره بشكل جيد.



وتابع أسامة عباس، حديثه خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل" الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة صدى البلد 2، قائلًا:"الزعيم طول عمره منضبط جدًا في شغله وأول ما يبدأ العمل بيكون شخصية مختلفة عن الشخصية اللي بنتعامل معاها ومن القلائل من الفنانين الكبار اللي منضبط في مواعيده، وبييجي جاهز وحافظ دوره زي أي واحد معاه في فريق العمل".



وأوضح أسامة عباس، أن هناك فنانين ظهروا فجأة وبعد فترة أختفوا وكان يجلسون في اللوكيشن بعيدًا وعندما تأتي بقية أبطال العمل يستعدون للتصوير ويكونوا متعمدين التأخير ولم ينجحوا في حياتهم لذلك أختفوا عن الساحة.



وأردف أسامة عباس، أن أجور الفنانين قديمًا كانت ضيئلة عكس فنانين الجيل الحالي الذين يتقاضون ملايين الجنيهات، معقبًا "لو كل اللي خدته في حياتي، قد اللي بياخده فنان في عمل واحد أبقى أنا عملت إنجاز".



وأختتم أسامة عباس حديثه قائلًا أن أعلى أجر حصل عليه في الفن جاء بعد 30 عامًا، كما أنه قابلته العديد من الصعوبات في طريقه خلال بداية مشواره الفني، ولكنها لم تكن مشاكل بالحجم المتعارف عليه، فضلًا عن أنه لم يكن منضبط في حياته الشخصية مع زوجته وكان تعاني منه عندما كان فنان.