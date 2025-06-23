بعد نجاحها الساحق في القاهرة.. موعد عرض مسرحية "عائلة اكسبلور" في الإسكندرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد مسرح عبد المنعم جابر بكورنيش الشاطبي بالإسكندرية، لإقامة العرض المسرحي الذي يحمل اسم "عائلة اكسبلور"، والتي من المقرر عرضها في آخر شهر يونيو الجاري.

والمسرحية من بطولة الحسن عادل، خالد الكابيتانو، والحسين عادل، وجودي خالد، وايسل خالد، تأليف خالد الكابيتانو، إخراج محمد سعيد، مخرج مساعد ومحمد دبابس.

يذكر أن آخر أعمال الحسن عادل كان طرحه أغنية "مش سالكين" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، حققت الأغنية نسب مشاهدات عالية حيث تخطت 2 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال أيام فقط من طرحها.

أغنية "مش سالكين" من كلمات وألحان الحسن عادل، توزيع وميكس وماستر يوسف حسين، عزف الجيتار مصطفى نصر، كيبورد محمود شاهي، إخراج الفيديو أحمد علاء، إدارة السوشيال ميديا الحسين عادل ومارسيلو.