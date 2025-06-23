قريبًا.. عصام كاريكا يطرح أحدث أغانيه "أنا المدرسة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان عصام كاريكا، لطرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أنا المدرسة"، والذي من المقرر طرحها قريبا.

تفاصيل اغنية "أنا المدرسة"

وتحمل اغنية "أنا المدرسة" عددًا من المفاجآت، وهى من ألحانه وتوزيعه وكلمات محمد هلال ومهندس صوت محمد جودة.

يسعى عصام كاريكا إلى التنوع في ألحانه وأغنياته بهدف تقديم مفاجآت لجمهوره في كل مرة سواء كمطرب أو ملحن، وأنه يحرص على أن يقوم نجله بتوزيع أعماله في الفترة الأخيرة لتحمل لونا خاصا به.

أحدث أغاني عصام كاريكا

سبق، طرح مؤخرًا عصام كاريكا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "يا شدة شكرًا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات سمير زكي، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع EK، ومكس وماستر محمد جودة وميدو بارون.

اخر اعمال عصام كاريكا

وكان اخر اعمال عصام كاريكا هي اغنية "لا حب ولا جواز" الذى تم تصويره في تورنتو بكندا، وهو من كلمات محمد هلال توزيع كاريكا وتوزيع نجل عصام كاريكا، أحمد كاري هندسة الصوت محمد جوده مدير التصوير الكندى المصري كيرو سليمان إخراج كاريكا.

وايضا طرح اغنية بعنوان "سيبك من اللي قال"، وهي كلمات محمود صلاح وتوزيع باسم منير، كما تصدر خلال الفترة المقبلة مجموعة من الألحان بأصوات الكينج محمد منير، وعدد من نجوم الغناء العربي.