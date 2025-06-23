القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه بموقع انستجرام، عن موعد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم «الجو حلو».

محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه «الجو حلو»

ونشر محمد رمضان، مقطع فيديو من الاغنية، كتب: «الجو حلو يوم الأربع الساعة ٤ بتوقيت الساحل الشمالي، ثقة في الله نجاح».

أحدث حفلات محمد رمضان

سبق، أعلن الفنان محمد رمضان عن موعد حفله القادم مع الديفا هيفاء وهبي في بيروت وكتب رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: "بيروت، استعدوا للحفل الأضخم في لبنان في 23 أغسطس".

أخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو أغنية بعنوان "أنا انت" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، الأغنية من كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.

وايضا يواصل محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد “أسد” الذي يشهد أول تعاون بين رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج..

قصة فيلم أسد

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280،يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.