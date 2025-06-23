تامر عاشور يروج لـ أحدث حفلاته بـ "المغرب"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج تامر عاشور عبر حسابه بموقع انستجرام، لأحدث حفلاته في المغرب، المقرر إقامتها غدا ضمن حفلات مهرجان موازين في دورته الـ 20.

تامر عاشور يروج لأحدث حفلاته في المغرب

ونشر تامر عاشور صورة له من المغرب، وعلق عليها معربا عن تحمسه لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين: «أهلا بالمغرب هستناكوا في موازين يا حلوين».

أسعار تذاكر حفلات مهرجان موازين المغربي 2025

وتتراوح أسعار تذاكر حفلات الدورة الـ 20 من مهرجان موازين المغربي ما بين 40 دولارا و1200 دولار، بينما بلغت أسعار «البطاقة السوداء» نحو 5200 دولار، والبطاقة الذهبية يتراوح سعرها بين 620 و850 دولارًا، مع ما تتضمنها هي الأخرى من بعض الامتيازات لصاحبها.

آخر أعمال تامر عاشور

وكان اخر اعمال تامر عاشور خلال الفترة الماضية ألبوم الغنائي حمل اسم «ياه»، وذلك عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وكان من أبرز أغاني الألبوم أغنية «يوم ما تنسى»، وهي من كلمات الشاعر جمال الخولي، ومحمد خلف، وجيتار مغربي.

كلمات أغنية «يوم ما تنسى»

حضن مين

هيساعني بعد منك أنت

حضن مين

ليل نهار

بسأل عليك أنت فين

مابتتنسيش

اشتياقي في الكلام باين عليا

لهفتي من غير ما أقول باينة في عينيا

قولي راجع ليا قولي

حتى لو مانتاش راجعلي

برضو ماتقولش الحقيقة

يوم ما تنسى

قولي واعمل فيا معروف على الطريقة

يمكن أهدى

يمكن اقدر أنام واغمض كام دقيقة

كل حاجة ما بينا عايشة بتطاردني

كل ذكرى وصورة ليها في قلبي روح

يوم ما تنسى

قولي واعمل فيا معروف على الطريقة