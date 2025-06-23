منصة "Watch IT" تطرح مجموعة من الأفلام الجديدة خلال يونيو

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد منصة "Watch IT" الرقمية لعرض مجموعة من الأفلام الجديدة خلال شهر يونيو الجاري، وهي أعمال تُعرض لأول مرة ولم تُسبق مشاهدتها على أي شاشة أخرى.

وكشفت المنصة عن تفاصيل ومواعيد عرض هذه الأفلام، التي تأتي في إطار توسيع محتواها الترفيهي وتقديم خيارات متنوعة للمشاهدين.

الإسكندراني يعرض على watch IT في 25 يونيو الجاري

ويتصدر قائمة الأعمال المنتظرة فيلم "الإسكندراني"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، حيث من المقرر طرحه عبر المنصة يوم 25 يونيو.

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية، حول شخصية "بكر" الذي يدخل في صراعات متواصلة مع والده، ما يدفعه إلى السفر خارج البلاد بحثًا عن ذاته ومستقبله. لكن عودته إلى الوطن تكشف له أن الأزمات التي فرّ منها لا تزال تلاحقه، لتبدأ رحلته في مواجهة الماضي وتحديات الحاضر.

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، وعصام السقا. الفيلم من إخراج خالد يوسف، وسيناريو الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم "ع الزيرو" على منصة Watch It ابتداءً من 25 يونيو

يُعد فيلم "ع الزيرو" من أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة على منصة Watch It، ومن المقرر طرحه للجمهور يوم 25 يونيو الجاري. الفيلم من بطولة النجم محمد رمضان، ويشارك في بطولته نخبة من نجوم الشاشة العربية، من بينهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، وشريف الدسوقي. العمل من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية حمزة، المعروف بلقب دراجون، الذي يواجه معاناة كبيرة بسبب مرض ابنه وحاجته إلى علاج مكلف، في ظل ظروف مادية صعبة. ومع تطور الأحداث، يضطر حمزة للدخول إلى عالم تجارة الأعضاء البشرية، الأمر الذي يغيّر مجرى حياته كليًا، ويضعه أمام صراعات إنسانية وأخلاقية معقدة.

يمزج الفيلم بين الدراما الإنسانية والتشويق، ويطرح قضايا اجتماعية حساسة في قالب سينمائي مؤثر.

"بعد الشر".. كوميديا جديدة تنضم إلى مكتبة Watch It بدءًا من 25 يونيو

تستعد منصة Watch It لعرض الفيلم الكوميدي الجديد "بعد الشر" ابتداءً من 25 يونيو، حيث يُعد من أبرز الأعمال الكوميدية المنتظرة هذا الموسم.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا الخفيفة، حول طيار يؤدي دوره النجم علي ربيع، يجد نفسه في مأزق عاطفي بين زوجته فرح وفتاة أخرى تُدعى مريم. ومع تصاعد الأحداث، يكتشف أن لعنة سحرية تقف عائقًا أمام زواجه، لتبدأ مغامرة مليئة بالمفارقات والمواقف الكوميدية برفقة صديقه المقرب "مشمش".

يشارك في بطولة الفيلم عدد من النجوم، من بينهم ميرنا نور الدين، بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، وألفت عمر. الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد عبد الوهاب.