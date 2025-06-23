بعد شهرين من التصوير.. نسرين أمين تنتهي من تصوير فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال

القاهرة - محمد ابراهيم -



انتهت الفنانة نسرين أمين من تصوير مشاهدها في فيلم بيج رامي، الذي يتصدر بطولته الفنان رامز جلال، بعد نحو شهرين من التصوير المكثف. الفيلم يدخل حاليًا مرحلة المونتاج الأخيرة تمهيدًا لطرحه خلال موسم صيف 2025، ضمن أفلام العيد والسينما الصيفية.



أبطال فيلم "بيج رامي"

فيلم "بيج رامي" يجمع نخبة من النجوم، منهم بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، هدى الإتربي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي مختلف يحمل طابع رامز جلال المعروف بمفاجآته الفنية.

آخر أعمال نسرين أمين

يُذكر أن آخر ظهور سينمائي لنسرين أمين كان من خلال فيلم الدشاش، الذي شاركت في بطولته مع محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، وآخرين، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

أما رامز جلال، فكان آخر أفلامه أخي فوق الشجرة الذي عُرض في يناير 2023، وشاركه البطولة نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، وغيرهم، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم أيضًا.