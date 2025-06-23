نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم “المشروع X” يواصل التألق 117 مليون جنيه في 5 أسابيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق فيلم المشروع X للنجم كريم عبد العزيز قفزة جديدة في شباك التذاكر، بعدما أضاف إلى رصيده أمس الأحد إيرادات بلغت مليونًا و128 ألف جنيه، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ انطلاقه في 21 مايو إلى 117 مليون جنيه خلال خمسة أسابيع فقط من العرض الجماهيري.

ويُعد الفيلم أحد أضخم المشاريع السينمائية في تاريخ مصر والعالم العربي، حيث تم تصويره بين خمس دول مختلفة هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، مستعينًا بأحدث تقنيات السينما العالمية مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليقدّم تجربة فريدة ومبهرة للمشاهدين على مستوى الصورة والصوت.



أبطال فيلم المشروع X

فيلم المشروع X من بطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، مع ظهور مميز لعدد من النجوم كضيوف شرف منهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، وفدوى عابد. الفيلم من تأليف بيتر ميمي وأحمد حسني، وقصة وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج تامر مرسي.



أحداث فيلم المشروع X

تدور أحداث الفيلم حول “يوسف الجمال”، عالم المصريات الذي يجد نفسه وسط دوامة من الأسرار القديمة المرتبطة بالحضارة، والتي قد تُحدث تحولًا جذريًا في مستقبل الطاقة على كوكب الأرض. وبينما يتعمق يوسف في اكتشافاته، يتحول إلى هدف لمنظمة دولية غامضة تسعى لإسكاته قبل أن يفضح ما يعرف، لتبدأ سلسلة من المطاردات في لعبة بقاء مشوقة.

هل سينتصر العلم أم المؤامرة؟ هذا ما يكشفه المشروع X الذي بات علامة فارقة في السينما العربية المعاصرة.