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أحمد جودة - القاهرة - ليلة موسيقية من ذهب.. عمر خيرت يُطرب الجمهور بأعماله الخالدة في دار الأوبرا المصرية



يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام التاسعة مساءً، حيث يصحب الجمهور في رحلة فنية عبر الزمن، يقدم خلالها مجموعة من أشهر مقطوعاته التي أصبحت جزءًا من الذاكرة السمعية لعشاق الموسيقى، من بينها: “صابر يا عم صابر”، “ليلة القبض على فاطمة”، “ضمير أبلة حكمت”، و”خلي بالك من عقلك”، إلى جانب أعمال أخرى من أرشيفه الغني.

الموسيقار عمر خيرت

ويُعد عمر خيرت، المولود عام 1948، من أبرز أعلام الموسيقى في العالم العربي، إذ استطاع أن يصنع هوية موسيقية فريدة امتزجت فيها الروح الشرقية بالأداء الكلاسيكي العالمي، وهو ما أهّله للفوز بلقب “شخصية العام الثقافية” ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها السابعة عشرة عام 2023، تكريمًا لمسيرته الفنية الطويلة والمؤثرة.

بدأت رحلة عمر خيرت الموسيقية منذ صغره بتعلم العزف على البيانو في الكونسرفتوار، تحت إشراف البروفيسور الإيطالي كارو، ثم واصل دراسته في التأليف الموسيقي مع كلية ترينتي في لندن، ليصقل شخصيته الإبداعية المستقلة ويصبح من القلائل الذين طوّروا الموسيقى العربية برؤية حديثة وعميقة.

امتدت إبداعات خيرت إلى الموسيقى التصويرية، التي برع فيها منذ انطلاقته بفيلم “ليلة القبض على فاطمة” عام 1984، وقدّم على مدار عقود أكثر من 100 عمل موسيقي لأفلام ومسلسلات ومسرحيات، تركت بصمتها في الوجدان العربي، منها: “إعدام ميت”، “عفوًا أيها القانون”، و”قضية العم أحمد”، ليُرسّخ اسمه كرمز للموسيقى الراقية والمعاصرة.

ويعد الحفل الليلة فرصة نادرة لاستعادة لحظات فنية لا تُنسى، تُعيد إحياء مشاعر ومواقف مرّت بنا يومًا، على أنغام لا تزال تسكن القلوب.