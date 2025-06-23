نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي يواجه الإرهاب في “صقر وكناريا”.. وأكشن جديد يقتحم صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض النجم خالد الصاوي تجربة مختلفة ومليئة بالإثارة من خلال فيلمه الجديد “صقر وكناريا”، حيث يظهر في شخصية ضابط سابق من قوات العمليات الخاصة، يقود مهمة خطيرة خارج إطار الأجهزة الرسمية لمواجهة تهديدات إرهابية تُهدد الأمن، وذلك في إطار درامي مشوّق يجمع بين الأكشن والبعد الإنساني.

طاقِم عمَل فيلم "صقر وكناريا"

الفيلم يضم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد إمام وشيكو، إلى جانب يسرا اللوزي، يارا السكري، دانا حمدان، وانتصار، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، ومن المنتظر طرحه بدور العرض خلال موسم صيف 2025، ليضيف جرعة مختلفة لأفلام الحركة المصرية.

فيلم“صقر وكناريا” لا يكتفي بعرض مشاهد الأكشن، بل يغوص في أبعاد إنسانية لأبطاله الذين يتحركون خارج المألوف لمواجهة قوى خفية تهدد حياة الأبرياء، في حبكة جديدة على السينما المصرية.



وفي سياق متصل، يستعد خالد الصاوي لاستئناف تصوير مشاهده في فيلمه الآخر “المصيف” خلال الأسابيع المقبلة، بعد توقف مؤقت بسبب أمور إنتاجية.

فيلم “المصيف” من تأليف وإخراج سليم العدوي، ويشاركه بطولته عمرو عبد الجليل، نسرين طافش، نبيل عيسى، سارة عبد الرحمن، وأحمد ماجد، إلى جانب عدد من الوجوه الجديدة وضيوف الشرف.



وتشهد الفترة المقبلة عودة قوية لخالد الصاوي إلى شاشة السينما بأدوار متنوعة تجمع بين الحضور القوي والجرأة في اختيار الشخصيات، في انتظار ما يحمله “صيف 2025” من مفاجآت لجمهوره.