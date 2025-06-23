نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو زعبل ٨٩" على خشبة الأوبرا.. رحلة في الذاكرة بعدسة بسام مرتضى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، تقديم فعاليات نادي السينما، الذي يُعد جزءًا من النشاط الثقافي والفكري تحت إشراف رشا الفقي.

ويشهد المسرح الصغير بدار الأوبرا في السابعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يونيو عرض الفيلم الوثائقي "أبو زعبل ٨٩"، من إخراج بسام مرتضى، يليه لقاء مفتوح مع عدد من صُنّاع العمل، من بينهم الفنانان محمود مرتضى وسيد رجب، ويدير النقاش الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد.

الفيلم.. سيرة ذاتية تنبض بالمشاعر والذكريات

يُجسّد فيلم "أبو زعبل ٨٩" جانبًا من السيرة الذاتية للمخرج بسام مرتضى، من خلال قصة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات يصحب والدته في زيارة مؤثرة إلى سجن أبو زعبل عام 1989، لرؤية والده المعتقل.

وتدور الأحداث في إطار إنساني بديع، يسترجع خلاله الطفل تفاصيل الرحلة، في محاولة لإعادة بناء ذاكرته الغامضة والمبعثرة، حيث تختلط المشاعر بالأماكن، والحنين بالوجع، في تجربة سينمائية شديدة الخصوصية.

تكريم دولي واسع لفيلم وثائقي مؤثر

لم يكن فيلم "أبو زعبل ٨٩" مجرد عمل سينمائي عابر، بل حصد إشادات واسعة وجوائز مرموقة، حيث نال ثلاث جوائز في ختام الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهي:

• جائزة لجنة تحكيم الفيلم الأفريقي

• جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل

• جائزة أسبوع النقاد الدولية

كما مثّل الفيلم مصر في عدد من أبرز المهرجانات العالمية، من بينها:

• مهرجان IDFA الدولي في أمستردام للفيلم الوثائقي

• مهرجان سالونيكي الدولي للأفلام التسجيلية

• مهرجان قرطاج السينمائي الدولي

• مهرجان فيسباكو الدولي

• مهرجان True/False السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية

• مهرجان فيدادوك الدولي للشريط الوثائقي

مساحة للتأمل والبوح على خشبة الأوبرا

يُعد عرض الفيلم على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا فرصة للجمهور للتفاعل مع تجربة إنسانية نادرة تُجسّد فيها السينما دورها في التوثيق والتعبير عن الوجدان الجمعي، وتُتيح منصة للنقاش الحر مع صُنّاع العمل حول كواليسه ورسائله العميقة.

بهذا الحدث، تُواصل دار الأوبرا دورها الريادي في احتضان الأعمال الفنية الهادفة، وتعزيز الحوار الثقافي من خلال عروض السينما التوثيقية.