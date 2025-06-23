نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة..عرض "الوهم" و"اليد السوداء" ضمن مهرجان فرق الأقاليم المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتوالى عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية المقدمة على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج، في دورته السابعة والأربعين، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، ضمن برامج وزارة الثقافة، وتستمر حتى 5 يوليو المقبل.

عرض “الوهم”

ويشهد اليوم عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "الوهم" لفرقة مركز طنطا الثقافي، عن "ست شخصيات تبحث عن مؤلف"، للكاتب الإيطالي لويجي برانديللو، إعداد أحمد عصام، وإخراج محمود فايد، ويعرض في السادسة مساء، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

وتدور أحداثه حول 6 شخصيات يتخلى عنهم المؤلف دراميا، فيقررون اقتحام بروفات المسرحية بحثا عن شخص يُكمل قصتهم ويمنحهم حياة على خشبة المسرح، وتتطور الأحداث سريعا ليحدث صراع بين الشخصيات الستة وفريق العمل.

عرض “اليد السوداء”

أما العرض الثاني، "اليد السوداء" وتقدمه فرقة بورسعيد النوعية (ابدأ حلمك)، في التاسعة مساء، على مسرح السامر بالعجوزة.

العرض تأليف ميشيل منير، وإخراج بيشوي عماد، وتدور أحداثه في إطار ملحمي خلال فترة الاحتلال الإنجليزي للبلاد، لتسليط الضوء على دور المقاومة الشعبية، والتأكيد على قدرة الإنسان على الدفاع عن أرضه وحريته.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم من: مهندس الديكور حازم شبل، الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور، ويصاحبها نشرة يومية.