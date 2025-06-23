نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جائزة أفضل مخرج لفيلم سوفتكس بمهرجان ترانسيلفانيا السينمائي الدولي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - فاز فيلم دراما اللاجئين السوري سوفتكس للمخرج نواز ديشه بجائزة أفضل مخرج بمهرجان ترانسيلفانيا السينمائي الدولي (13 - 22 يونيو) وهو أكبر مهرجان سينمائي في رومانيا، وذلك عقب طرحه التجاري الواسع في السينمات الألمانية بأبريل الماضي.

يدور الفيلم حول المراهق الفلسطيني السوري ناصر الذي يعيش مع شقيقه الأكبر ياسين في مخيم للاجئين باليونان، في انتظار قرار بشأن طلب اللجوء الخاص بهما.

ولتمضية الوقت بين المقابلات مع مكتب الهجرة، يصوّر ناصر وأصدقاؤه مشاهد ساخرة ويقومون بالتحضيرات لفيلم رعب عن الزومبي. لكن تصاعد التوتر داخل المخيم يدفع ناصر، الذي يشعر بأنه محاصر في هذه المنطقة المحظورة، إلى عالم آخر.

تمكّن فيلم الواقعية السريالية بفضل قصته المؤثرة عن معسكر لاجئين سوريين باليونان، من جذب أنظار الجمهور والنقاد في جميع العروض التي حظي بها، ليفوز بتنويه خاص في عرضه العالمي الأول في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي، ثم بجائزة أفضل مخرج بمهرجان سالونيكي السينمائي الدولى باليونان، بجانب عدة مشاركات أخرى في محافل سينمائية مختلفة منها مهرجان ميونيخ السينمائي الدولي ومهرجان يريفان جولدن أبريكوت السينمائي الدولي ومهرجان الجونة السينمائي وعرضه الأول في أمريكا بمهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي.

من إخراج وتصوير نواز ديشه، الذي كتبه بالشراكة مع باباك جلالي، الفيلم من من بطولة عبد الرحمن دياب وأسامة الحفيري وجلال البارودي، حازم صالح، أمل عمران، ولجين مصطفى، وشارك ديشه في المونتاج مع فيليبي غيريرو وفي تأليف الموسيقى مع توماس موكيد بلوم.

الفيلم إنتاج مشترك بين شركة آردِن فيلم، وشركة The Cup of Tea، أما المنتج التنفيذي فهي شركة وايت فلكس برودكشن بالتعاون مع ويست وارد بروداكشن.

تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم بينما تتولى MAD Distribution مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي.