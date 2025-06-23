نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأربعاء.. قصور الثقافة تدشن "صالون النشر الثقافي" بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تدشن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السابعة مساء بعد غد الأربعاء، فعاليات "الصالون الأول للنشر الثقافي"، بقصر ثقافة الجيزة، ضمن برامج وزارة الثقافة.

الصالون الأول للنشر الثقافي

ويستضيف الصالون نخبة من كتّاب أدب الطفل لمناقشة أعمالهم التي صدرت ضمن سلسلة "قطر الندى"، وهم: الكاتب عبده الزراع، الذي يستعرض تجربته مع كتاب "زورق من ورق"، رسوم الفنانة مروة فتحي، الكاتب هشام علوان لمناقشة كتاب "مدينة الفقاقيع"، رسوم ندى رضوان، الكاتبة د. إيمان سند التي تتناول كتاب "الذئب العجوز"، رسوم محسن عبد الحفيظ، الكاتب رجب الصاوي لمناقشة كتاب "ديوان الحكايات"، رسوم منة سعيد، وأخيرا الكاتب طارق مراد لتقديم كتاب "يوم الفراولة"، رسوم زكريا عبد العال.

برنامج صالون النشر الثقافي

كما يتضمن برنامج صالون النشر الثقافي المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، حفلا غنائيا، ومعرضا للكتاب، بجانب توزيع أعداد مجلة من قطر الندى مجانا على الأطفال المشاركين.

يقام الصالون من خلال الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، ممثلة في الإدارة العامة للنشر الثقافي، برئاسة الكاتب الحسيني عمران، ويأتي استمرارا لجهود هيئة قصور الثقافة المبذولة بهدف تنشيط الحراك الثقافي، ودعم التواصل بين الكتّاب وجمهورهم من الأطفال، بما يسهم في تشكيل وعي الأجيال الجديدة وتعزيز علاقتها بالقراءة والإبداع.