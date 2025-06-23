نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيماء هلالي طرحت أغنية "كل الحكاية" من ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تُواصل الفنانة التونسية شيماء هلالي طرح أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يضم خمس أغنيات منوعة، وطرحت ثاني أغنيات الألبوم بعنوان "كل الحكاية" على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية.

حملت أغنية "كل الحكاية" اللهجة الخليجية، وجاءت بقالب غنائي متجدد من حيث اللحن الذي حمل توقيع الموسيقار د. طلال الذي قدم جملًا لحنية قدمتها شيماء هلالي بأداء حمل الكثير من الإحساس والصدق. وحملت الأغنية كلمات عبد اللطيف البناي وتوزيع زيد عادل.

و صُورت أغنية "كل الحكاية" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدراة المخرج اللبناني دان حداد الذي قدم فيديو كليب تناغم مع موضوع الأغنية، اضافة إلى اللوحات البصرية المميزة، وظهرت شيماء بأكثر من إطلالة لافتة.

وطرحت شيماء هلالي مؤخرًا أغنية "إنت حبك" أولى أغنيات ألبومها الجديد، ولاقت أصداءًا ايجابية بين متابعيها، وحققت نحو 700 ألف مشاهدة على اليوتيوب.

وتستعد شيماء هلالي في قادم المواعيد لطرح ٣ أغنيات جديدة من ألبومها الجديد، وتحمل جميعها توقيع الموسيقار طلال على صعيد اللحن.