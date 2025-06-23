نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لحفل حماقي الأضخم بموازين.. تخطي الحضور 135 ألف فرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد حفل الميجا ستار محمد حماقي بمهرجان موازين والذي وصف بالاضخم والأكثر رقيا العديد من المواقف المثيرة التي تعبر عن التقدير الخاص الذي يحظى به لدى الجمهور المغربي.

حضر الحفل جمهورا ضخما من مختلف الجنسيات العربية تخطي ال 135 الف فرد وفي منتصف الحفل استقبل حماقي عددا من الهدايا الخاصة التي زادت من إثارة وحماس الجمهور كان أبرزها العلم المغربي وباقة من الزهور.



وقبيل انتهاء الحفل تم إهداء حماقي التيشيرت الرسمي وكرة قدم الإتحاد المغربي تقديرا لحماقي للثقافة الرياضية التي يتمتع بها خاصة في كرة القدم سواء محليا أو عالميا خاصة أن المملكة المغربية فازت بتنظيم كأس الأمم لعام 2026 وكأس العالم لعام 2030.



من جانبه وجه حماقي الشكر لهم واعرب عن امتنانه لهذا التقدير ووجه التحية لدولة المغرب قيادة وشعبا مشيرا إلى الطفرة الرياضية التي تحظى بها ووصول المتخب للدور قبل النهائي لكأس العالم وهو ما يعد إنجازا رياضيا كبيرا ومشرفا للدول العربية.

وقبيل ختام الحفل اهدى حماقي أغنية "أحلى حاجة فيكي" للمغرب وسط المزيد من آجواء البهجة والإثارة.



وفي سياق متصل اعرب حماقي فى تصريحات صحفية عقب الحفل عن استعداده للتعاون في إحياء حفلي إفتتاح بطولة العالم للأندية وبطولة كاس العالم التي تستضيفهما المغرب وذلك ردا علي سؤال حول موافقته إذا تم دعوته للمشاركة في إحياء حفلي الإفتتاح خاصة مع حبه الكبير وتقديره للمغرب ولكرة القدم.

وأضاف خلال المؤتمر إنه على وشك الانتهاء من البومه القادم مؤكدا على احتوائه لافكار غنائية جديدة.

واشار حماقي إلى مشروع الأغنية التي ينوي تقديمها باللهجة المغربية والتي لم يحدد موعدا لاطلاقها حتي الآن.

على جانب آخر شهد حفل حماقي بمهرحان موازين حالة غير مسبوقة من التفاعل الجماهيري بداية من استقبال الجمهور لحماقي ب "ميدلي" لاغانيه الشهيرة وومرورا بصعوده على خشبة المسرح مرددا اغنية " نفسي ابقي جنبه" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال فترة تواجده علي خشبة المسرح.

وعلى مدى قرابة الساعتين اشعب حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق يها طوال مشواره الفني منها " زيها مين" و" لا مالامة" ،" م البداية"، "أحلى حاجة فيكي" و" "هوا دا حبيبي" و"جمالها استثنائي"،"أدرنالين " و"قلبي حبك جدا" و "لمون نعناع" و"حبيت المقابلة"..

وقدم أغنية "مابلاش" مرتين تلبية لرغبات الجمهور بالاضافة إلى بعض أغاني ألبومه الاخير "هو الأساس".



على جانب حقق حماقي فى عام 2024 نجاحات غير مسبوقة علي المستوي العربي والخليجي بمواسم الرياض وجدة وجولة المملكة ودبي والكويت وقطر وعالميا حيث قدم جوله غنائية ناجحه بكندا والولايات المتحدة الأمريكية.. بالإضافة إلى إحيائه لختام الدورة الدورة ال 57 لمهرجان قرطاج الدولى بتونس والذى وصفه الجمهور التونسى عبر مواقع التواصل الإجتماعي ب "حفل الأحلام ".

ومن المتوقع ان يطلق حماقي ألبومه الجديد في عام 2025 خاصة مع جلسات العمل المكثفة التى يجريها مع كبار صناع الأغنية بالعالم العربي من شعراء وملحنين وموزعين.