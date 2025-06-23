بسمة بوسيل تعلن الانتهاء من تصويرها فيلم "بيج رامي"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة بسمة بوسيل عن الانتهاء من تصويرها أول أعمالها السينمائية، والتي تحمل اسم "البيج رامي" مع الفنان رامز جلال، والمقرر عرضه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت بسمة بوسيل عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"أخيرًا خلصت أول فيلم ليا.. "بيج رامي"، قريبًا انشالله".

أبطال فيلم بيج رامي

ويشارك في الفيلم بجانب رامز وبسمة عدد من النجوم منهم محمد أنور، ومحمد عبد الرحمن، ونسرين أمين، ومحمود حافظ، وهدى الإتربي. الفيلم من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، بينما يتولى إخراجه محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري، ويدور في إطار الكوميدي والإثارة.

تفاصيل ألبوم بسمة بوسيل الجديد



يأتي ميني ألبوم بسمة بوسيل مكون من 6 أغنيات متنوعة بين اللهجة المصرية والمغربية، الأغنية الأولى تحمل اسم أبو حب من كلمات مصطفي حدوتة، وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، مكس وماستر جلال حمداوي، وأغنية هو اللي نسيني من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد خلف وتوزيع أنور عمرو، مكس وماستر مصطفي رؤوف، أما أغنية ليه كده؟ تأتي من كلمات عليم، وألحان اسلام رفعت وتوزيع جلال حمداوي، وأغنية يا خسارة من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي ومن توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري، كما تأتي أغنية وصلتني شي أخبار من كلمات يونس ادامه، وألحان محمد رفاعي وتوزيع أمين هواري ومكس وماستر بلال أفريكانو، وأغنية حلم التي تحمل نفس اسم الألبوم من كلمات وألحان وتوزيع ندي أزهري ومکس وماستر مصطفى رؤوف.