تامر حسني يحافظ على المركز الثاني بفيلم "ريستارت" في شباك تذاكر السينمات

القاهرة - محمد ابراهيم - حقق فيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني نجاح كبير جدًا واحتل المركز الثاني في صدارة شباك تذاكر السينمات، بإجمالي إيرادات أمس 1.124.053 جنيه، وسط منافسة قوية بينه وبين عدد من الأفلام أبرزهم «المشروع X» لـ الفنان كريم عبد العزيز.

أبطال فيلم ريستارت

يضم العمل مجموعة لافتة من النجوم إلى جانب تامر حسني وهنا الزاهد، منهم عصام السقا، محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، ورانيا منصور، مع ظهور مميز لعدد من ضيوف الشرف، الفيلم من توقيع المخرجة سارة وفيق، المعروفة بقدرتها على تقديم أعمال فنية نابضة بالحيوية.



أحداث فيلم "ريستارت"

تدور أحداث فيلم ريستارت في إطار من الكوميديا والرومانسية، حيث يتناول قصة جديدة بطابع عصري خفيف، يجمع بين المشاعر والضحك والمواقف المفاجئة، ما يجعله مناسبًا لكل أفراد العائلة.