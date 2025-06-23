نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. نور النبوي يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان نور النبوي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما حقق نجاحًًا كبيرًا بفيلمي "الحريفة" بجزأيه، واللذين سجلا إيرادات مرتفعة جعلته من أبرز الوجوه الشابة في دور العرض بدأ نور في التحضير لمشروع سينمائي جديد بالتعاون مع المؤلف إياد صالح وفي تجربة جديدة ينتظرها الجمهور بشغف رغم عدم الكشف تفاصيل العمل حتى الآن.

مسلسل “6 شهور”



بالتوازي مع نجاحه السينمائي، لفت نور النبوي الأنظار خلال الموسم الحالي بمشاركته في مسلسل "6 شهور"، والذي بدأ عرضه عبر منصة Watch It، قبل أن ينتقل لاحقًا إلى شاشة قنوات ON ليصل إلى جمهور أوسع.



المسلسل من تأليف عمرو محمود زيد وإخراج مصطفى صولي، وشاركه البطولة كل من نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد علي، ومجدي بدر، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.



ويناقش العمل صراعا حادا داخل شركة عقارات بين شخصيتين تتنافسان على منصب مرموق، في حبكة درامية تسلط الضوء على الطموح الإنساني وكيف تكشف الأزمات عن حقيقة الشخصيات، وقد حظي العمل بإشادة واسعة لما يحمله من رسائل اجتماعية ومعالجة درامية واقعية.