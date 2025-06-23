هاني شاكر يشعل جوجل ويعود لجمهوره في حفل ضخم على مسرح البالون



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدّر أمير الغناء العربي هاني شاكر تريند محرك البحث "جوجل"، بعد الإعلان عن حفله الغنائي المرتقب، الذي يقيمه البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، مساء الجمعة المقبل على خشبة مسرح البالون.

ويأتي الحفل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وضمن توجيهاته المستمرة لتطوير العروض والأنشطة الفنية بالتعاون مع قطاع الإنتاج المسرحي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

ومن المقرر أن يُطرب الفنان الكبير هاني شاكر جمهوره بباقة من أروع أغانيه التي شكلت جزءًا من وجدان الفن العربي على مدار سنوات، وسط أجواء طربية مميزة يحيي بها مسرح البالون.

وعبّر الفنان تامر عبدالمنعم عن فخره باستضافة نجم بقيمة هاني شاكر، قائلًا: "سعيد للغاية بوجود أمير الغناء العربي ضمن نجوم مسرح البالون، خاصة في هذه المرحلة المهمة من تطوير قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية."

وفي سياق متصل، يحتضن مسرح البالون أيضًا حفلًا غنائيًا ضخمًا بمناسبة ذكرى 30 يونيو، يحييه الفنانان لؤي ومصطفى شوقي في اليوم نفسه، ليكون الجمهور على موعد مع ليلة فنية متنوعة ما بين الطرب الأصيل والموسيقى الحديثة.