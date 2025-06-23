نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارغريت تشو تفتح النار: "إلين ديجينيرس كانت لئيمة وتحاملت عليّ لسبب شخصي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في اعتراف صريح وجريء، فجّرت الكوميدية الأمريكية مارغريت تشو مفاجآت عن علاقتها المتوترة بالإعلامية الشهيرة إلين ديجينيرس، متهمةً إياها بسوء المعاملة و"اللؤم" على مدار سنوات عملهما في الوسط الفني.

وخلال استضافتها في بودكاست The Kelly Mantle Show، قالت تشو (56 عامًا): "إلين كانت تعاملني مثل الفتاة اللئيمة في المدرسة، رغم أنها كانت لطيفة أحيانًا... أظن أنها كانت تغار لأن صديقاتها وزوجاتها كانوا دائمًا ينجذبون لي، وكان هذا يثير غيرتها."

مارغريت استرجعت بداياتها المهنية، مشيرة إلى أنها كانت تفتتح حفلات إلين في الثمانينيات، لكنها صُدمت لاحقًا عندما استضافتها ديجينيرس في برنامجها الشهير وتظاهرت وكأنها لا تعرفها قائلة:"إلين؟ إحنا نعرف بعض من زمان! تصرفها كان غريب جدًا."

وواصلت تشو توجيه الانتقادات، مشيرة إلى أن إلين تعمدت حذف جزء من مقابلة أُجريت مع الموسيقي الراحل ديفيد بوي، تحدث خلالها بإعجاب عن زي ارتدته تشو.

وأضافت أن أحد منتجي البرنامج أبلغها بأن بوي أثنى عليها بحرارة، لكن ديجينيرس أزالت المقطع دون توضيح.

"ربما قالوا إنه تم حذفه لضيق الوقت، لكنني شعرت أنها لم ترغب أن يُقال عني شيء إيجابي في برنامجها."

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق من فريق إلين ديجينيرس على تلك التصريحات.

يُذكر أن ديجينيرس (67 عامًا) أنهت برنامجها الحواري الشهير في 2022 بعد تقارير واسعة عن بيئة عمل غير صحية، وتحدثت لاحقًا عن معاناتها النفسية بعد تلك الأزمة في عرض خاص على نتفليكس عُرض في سبتمبر 2024.