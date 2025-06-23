ماشين غان كيلي وابنته كاسي يخطفان الأنظار: لحظات أبوّة وغناء على مسرح "نيكلوديون"



القاهرة - محمد ابراهيم -

في ظهور نادر جمع بين الفن والعاطفة، تألق النجم الأمريكي ماشين غان كيلي (MGK) برفقة ابنته المراهقة كاسي، البالغة من العمر 15 عامًا، خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز "نيكلوديون كيدز تشويس 2025" في سانتا مونيكا، حيث سارا معًا على السجادة البرتقالية وسط تصفيق الحضور وعدسات المصورين.

كاسي خطفت الأنظار بفستان بنفسجي رقيق، بينما ظهر MGK بإطلالة سوداء كاملة وتسريحة شعره الأشقر الفوضوية المعروفة، لكن اللحظة الأبرز جاءت عندما صعدت كاسي لتقدم أغنية والدها الجديدة "Cliché" على المسرح، في مشهد وصفه المغني لاحقًا بأنه "واحد من أكثر لحظات حياته فخرًا وأبوة".

وفي تصريحات لمجلة PEOPLE، تحدثت كاسي عن علاقتها بوالدها قائلة: "هو مش بس بيقدم لي نصايح، لكنه كمان بيشجعني أكون على طبيعتي طول الوقت"، وأضافت مبتسمة: "هو أكبر مشجع ليا فعلًا"، وهو ما أكده MGK ضاحكًا: "أنا cheerleader حقيقي لبنتي!".

الظهور المؤثر جاء بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادة طفلة MGK الصغرى "ساغا بليد" من الممثلة ميغان فوكس، حيث عبّر النجم عن سعادته بالحياة الجديدة مع المولودة الصغيرة، قائلًا إنه كتب لها تهويدة باستخدام آلة اليوكيلي، وأضاف مازحًا: "ميغان أصبحت رسميًا عضوًا في نادي قلة النوم"، مشيرًا إلى أنه يشارك الطفلة الموسيقى والضحك والطاقة الإيجابية.

أما كاسي، فتحدثت بحب عن كونها أختًا كبرى للمرة الأولى، ووصفت التجربة بأنها "مميزة ولطيفة جدًا"، مضيفة: "بحب أختي الصغيرة جدًا… كل حاجة بقت أحلى معاها".

يُذكر أن MGK، واسمه الحقيقي كولسون بيكر، اعتاد الظهور مع كاسي في عدد من المناسبات الفنية، من بينها نسخ سابقة من جوائز Kids’ Choice عامي 2017 و2019، وكذلك حفل جوائز الموسيقى الأمريكية 2021.

وعلى صعيد مشاريعه الفنية، يستعد MGK لطرح ألبومه الجديد Lost Americana في 8 أغسطس المقبل، وهو عمل يأمل من خلاله أن يبعث برسائل أمل وسط ما وصفه بـ "الظلام الذي يعيشه العالم حاليًا"، مؤكدًا: "أنا مجرد وسيط لمشروع سعيد… الموسيقى الجيدة تظل خالدة، والناس ما زالوا يحبون الألبومات التي تحكي قصة وتُلمس من شخص لآخر".