أحمد الفيشاوي يعلن قراره المفاجئ: "عايز أعيش لوحدي.. كفاية خمس مرات"!



القاهرة - محمد ابراهيم -



في ظهور إعلامي أثار الكثير من الجدل والاهتمام، فتح الفنان أحمد الفيشاوي قلبه خلال استضافته في بودكاست «حوارات مع عباس»، ليتحدث بصراحة غير معتادة عن حياته الشخصية، كاشفًا عن أنه تزوّج خمس مرات، لكنه قرر أخيرًا أن يختار العزلة بإرادته الكاملة.

وقال الفيشاوي: "اتجوزت 5 مرات، وأنا من الناس اللي بتحب تعيش لوحدها... دلوقتي قررت أعيش لوحدي بإرادتي، لأني لما بكون لوحدي ببعد عن الخيانة والكذب والنكد، وده بيريّحني ويريّح اللي حواليا."

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع عرض أحدث أعماله السينمائية "السيستم"، الذي طُرح مؤخرًا على إحدى المنصات الرقمية بالتزامن مع عيد الأضحى. الفيلم يشاركه بطولته كل من طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، وهو من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري في أولى تجاربه السينمائية، وينتمي لنوعية الأفلام الكوميدية ذات الطابع الرومانسي.