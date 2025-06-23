جوني ديب يكشف: خيانة الأصدقاء كانت أقسى من المحاكمة... وMeToo جعلتني فأر تجارب

القاهرة - محمد ابراهيم -

في تصريحات نارية ومليئة بالمشاعر المختلطة، تحدث النجم العالمي جوني ديب لصحيفة The Sunday Times عن خفايا وأوجاع مر بها خلال محاكمته الشهيرة ضد زوجته السابقة آمبر هيرد، مسلطًا الضوء على الخذلان العميق الذي شعر به من أقرب المقربين إليه في أوقات المحنة.

قال ديب، البالغ من العمر 62 عامًا، إنه شعر وكأنه "فأر تجارب" لحركة MeToo، مؤكدًا: "لقد كنت هدفًا قبل حتى أن تنطلق الحركة رسميًا، واجهت الاتهامات وحدي، وتحملت كل شيء فقط لأكتشف من يقف بجانبي ومن يتخلى عني."

وأشار إلى أن أكثر المواقف إيلامًا لم تكن داخل قاعة المحكمة، بل في خيانة بعض الأشخاص الذين شاركوه أدق لحظات حياته، قائلاً: "ثلاثة أشخاص لا تفارق صورهم خيالي، كانوا يحتفلون مع أولادي، وفجأة اختفوا وقت الشدة."

وتحدث بمرارة عن وكيلة أعماله التي رافقته على مدى ثلاثين عامًا، بعدما أدلت بشهادتها ضده: "قدمتُ لهم الولاء ولم أتردد، لكن الطعنات جاءت ممن كنت أظنهم عائلتي... خيانة من أجل المال."

أما عن فكرة عودته إلى هوليوود، فقد رد ديب بسخرية قائلاً: "أنا لم أغب حتى أعود... ولو كان الرحيل فعليًا خيارًا، لما فكرت في الرجوع أصلاً."

وكانت معركة ديب القانونية مع آمبر هيرد قد استمرت لسنوات، وانتهت في يونيو 2022 بحكم لصالحه في معظم النقاط، قبل أن يتوصلا لاحقًا إلى تسوية دفعت بموجبها هيرد مليون دولار.

وفي ختام حديثه، أكد ديب أن ما استعاد حياته فعلًا لم يكن الحكم القضائي فقط، بل الوفاء بالحقيقة التي كان يدين بها لأطفاله والجمهور: "أشعر بالسلام أخيرًا، قلت الحقيقة... وهذا يكفيني."