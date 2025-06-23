روبي بعد تصدر "ليه بيداري" الترند مجددًا: الجمهور بيحبها كأنها لسه نازلة امبارح!

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت النجمة روبي عن سعادتها الكبيرة بتصدر أغنيتها الشهيرة ليه بيداري لتريند مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور أكثر من 20 عامًا على إصدارها، مؤكدة أن الأغنية ما زالت تحظى بحب وتفاعل الجمهور في كل حفل تحييه.

وقالت روبي خلال تصريحات تليفزيونية: "الأغنية دي سبحان الله، تريند ومحبوبة طول الوقت، والتفاعل معاها في كل حفلة مش طبيعي، الله يرحمه محمد رحيم كان فنان كبير، عمل لي أغاني جميلة أوي، وأنا متشرفة إني اشتغلت معاه."

وعن مشاركتها مؤخرًا في مهرجان موازين بالمغرب، أوضحت روبي: "الجمهور المغربي مبدع ومثقف وبيعشق الفن، هما فنانين بطبعهم، وأول ما طلعت على المسرح وشوفت التفاعل والعدد الكبير حسيت كأن أدرينالين ضرب في دماغي، كنت مبسوطة جدًا، ودي حاجة مشرفة أغني في مهرجان ضخم زيه، خصوصًا في بلد جميلة وناسها أجمل زي المغرب."

آخر أعمال روبي الدرامية

يُذكر أن روبي شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل إخواتي، الذي عُرض في موسم رمضان 2025، وشاركها البطولة كل من نيللي كريم، كندة علوش، أحمد صلاح حسني، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وجيهان خليل. المسلسل من تأليف سما أحمد، إخراج حسن صالح، ومن إنتاج العدل جروب.