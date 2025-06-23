"Lilo & Stitch" يحلق عاليًا.. النسخة الحية تقترب من مليار دولار عالميًا!

القاهرة - محمد ابراهيم -

واصلت النسخة الحية الجديدة من فيلم "Lilo & Stitch" تحقيق النجاحات في شباك التذاكر العالمي، حيث بلغت إيراداته منذ طرحه يوم 23 مايو الماضي 872 مليونًا و397 ألف دولار حول العالم، ليقترب بذلك من حاجز المليار في وقت قياسي.

وانقسمت الإيرادات بين 380 مليونًا و49 ألف دولار من السوق الأمريكي، و492 مليونًا و348 ألف دولار من الأسواق العالمية، ما يعكس الشعبية الجارفة التي لا تزال تحظى بها هذه القصة الكلاسيكية بإطلالتها الجديدة.

الفيلم من إنتاج شركة ديزني ويمتد لمدة ساعة و48 دقيقة، وتم تصويره في أجواء ساحرة على جزيرة أواهو وساحل هونولولو، ما أضفى على المشاهد طابعًا بصريًا فريدًا.

"Lilo & Stitch" من بطولة مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، ويعود كريس ساندرز ليؤدي صوت شخصية Stitch الشهيرة، مع ظهور خاص لبعض نجوم النسخة الأصلية مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

ويُعد الفيلم إعادة تقديم واقعية للفيلم الكرتوني الذي صدر عام 2002، مع تغييرات درامية طالت الحبكة والنهاية، مما جذب جمهورًا جديدًا ولاقى استحسان عشاق النسخة الأولى.