هاني شاكر ومي فاروق يجددان روح الطرب في "أوبرا دبي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر والفنانة مي فاروق لإحياء واحدة من أقوى ليالي الطرب العربي، وذلك يوم 23 ديسمبر المقبل على مسرح أوبرا دبي، في سهرة استثنائية تعيد للجمهور ذكريات الزمن الجميل بروح معاصرة.

ومن المنتظر أن يُقدّم الثنائي مجموعة من روائعهما التي لامست وجدان الجمهور العربي على مدار السنوات، حيث يشدو هاني شاكر بأعماله الكلاسيكية التي صنعت تاريخه الطويل، إلى جانب أغنيات من ألبومه الأخير "اليوم جميل"، فيما تتألق مي فاروق بصوتها القوي الذي رسّخ مكانتها بين أبرز الأصوات النسائية الطربية في الوطن العربي.

وقد عبّرت مي فاروق في تصريحات سابقة عن سعادتها الكبيرة بمشاركة نجم كبير بحجم هاني شاكر على خشبة أوبرا دبي، مؤكدة أن هذا الحفل يمثّل محطة مهمة في مشوارها الفني، وفرصة لتقديم حالة فنية راقية تليق بالجمهور الذواق.

من جهة أخرى، وجّه هاني شاكر تحذيرًا صريحًا من خطورة الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي في مجال الغناء، وخاصة ما يتعلق ببيع "بصمة صوت" الفنان لشركات التكنولوجيا، قائلًا: "الأغاني التي يتم توليدها بعد وفاة الفنان ستكون بلا روح، مجرد محاكاة باردة لصوت لا يمكن تكراره".

كما أبدى تخوفه من إمكانية استغلال هذه التقنية في تشويه التاريخ الفني والشخصي لنجوم الغناء، عبر فبركة شهادات صوتية منسوبة إليهم، تُستخدم لأغراض غير أخلاقية في ظل غيابهم.

جدير بالذكر أن ألبوم هاني شاكر الأخير "اليوم جميل" تضمن 9 أغانٍ تعاون فيها مع كوكبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم: "يا ويل حالي"، "اديتك ورود"، "مالكه كل حياتي"، و"بستان شوك"، وحقق الألبوم نجاحًا ملحوظًا بين الجمهور ومحبي الطرب الأصيل.