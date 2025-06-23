Elio يبدأ مشواره بـ3 ملايين دولار.. هل يعيد أمجاد بيكسار أم يلحق بـ"Lightyear"؟

القاهرة - محمد ابراهيم -

رغم المنافسة الشرسة في موسم الصيف السينمائي، انطلق فيلم الرسوم المتحركة الجديد Elio من إنتاج استوديوهات بيكسار محققًا 3 ملايين دولار في يوم عرضه الأول داخل أمريكا الشمالية، من خلال أكثر من 4200 صالة عرض، بحسب ما كشفه موقع Variety. ويُعد هذا الرقم بداية واعدة بالنظر إلى طبيعة الفيلم وتصنيفه العائلي.

وتتوقع التقديرات أن تصل إيرادات الفيلم إلى ما بين 25 و30 مليون دولار خلال أول أسبوع من طرحه، وهو ما يترقبه جمهور ومحبو أعمال بيكسار، خاصة بعد التذبذب في أداء بعض أفلامها الأخيرة.

تدور أحداث Elio حول فتى صغير يجد نفسه فجأة في مواجهة مع مخلوقات فضائية غريبة الأطوار، بعد أن يخطئون في اعتباره ممثلًا وسفيرًا لكوكب الأرض، ما يضعه في مغامرة غير متوقعة بين المجرات.

وبلغت ميزانية إنتاج الفيلم الضخم حوالي 150 مليون دولار، دون احتساب التكاليف الإضافية لحملات التسويق العالمية التي أطلقتها ديزني لضمان وصول الفيلم لأكبر عدد ممكن من الجماهير.

يأتي Elio في وقت حاسم بالنسبة لاستوديوهات بيكسار، بعد نجاح ساحق لفيلم Inside Out 2 العام الماضي، لكن قابلته انتكاسات نسبية في أفلام مثل Lightyear وElemental، ما يضع Elio أمام اختبار حقيقي لقياس مدى استعادة بيكسار لبريقها السابق على مستوى الإيرادات والنقد الفني.