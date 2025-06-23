"روحي عليك بتنادي".. محمد عاطف يتألق بكلماته في ألبوم رامي جمال الجديد "محسبتهاش"(خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل الشاعر الغنائي محمد عاطف حصد النجاحات بأعماله المميزة، حيث يشارك في ألبوم رامي جمال الجديد "محسبتهاش" بأغنية تحمل طابعًا رومانسيًا مؤثرًا بعنوان "روحي عليك بتنادي"، من ألحان مدين وتوزيع أحمد عبد السلام.

وفي حوار خاص لـ دوت الخليج الفني، عبّر محمد عاطف عن اعتزازه بهذه التجربة، مؤكدًا أن الأغنية تُعد من أقرب أعماله إلى قلبه، لما تحمله من إحساس صادق وكلمات تلامس وجدان الجمهور. وأشار إلى أن التعاون مع رامي جمال أضاف للعمل طاقة خاصة بفضل صوته وإحساسه العالي.

وعن مشاريعه القادمة، كشف عاطف عن تحضيراته لعدد من الأغاني الجديدة مع نخبة من نجوم الساحة الغنائية، أبرزهم: أحمد بتشان، مي كساب، ورامي صبري، إلى جانب تعاونات مرتقبة مع أصوات شابة ونجوم كبار، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد حالة من التنوع والتجديد في أعماله.

