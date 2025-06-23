ريم البارودي تخطف انظار متابعيها بـ مايوه أصفر

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ريم البارودي انظار متابعيها و جمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور.

أحدث ظهور لـ ريم البارودي

وظهرت ريم البارودي في الصور مايوه أصفر، تاركة شعرها المبتل منسدلا على ظهرها، خلال إجازتها الصيفية في شرم الشيخ.

ريم الباردوي تفجر مفاجأة عن سر اختفائها عن المجال الفني لعامين

سبق، كشفت ريم البارودي عن سبب غيابها عن المجال الفني خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن هناك أسباباً قوية لغيابها عن المجال الظهور في أعمال فنية خلال العامين الماضيين، بسبب وفاة والدها.

اخر اعمال ريم البارودي

وكان اخر اعمال ريم البارودي هو مسلسل جوما بطولة عدد من الفنانين منهم، ميرفت أمين، ريم البارودي، محمود عبد المغني، منة فضالي، فراس سعيد، محمد مهران وآخرين، وتأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، والذي تشهد بعض الصعوبات والأزمات التى يمر بها الثنائي في حياتهما، والمسلسل مكون من 15 حلقة.

وايضا شاركت في مسلسل بنات السباعي الذي عرض في الفترة الأخيرة، وتدور أحداثها حول 3 أخوات، ياسمين التي تعاني من عدم الإنجاب وإهمال زوجها لها، وأميرة التي تعيش مع زوج غير مسئول، وإيناس التي تعيش حرة وتستمتع بحياتها، ومع تتابع الأحداث يعرض المسلسل تفاصيل المشكلات التي تعاني منها كل واحدة منهن.