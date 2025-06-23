فن ومشاهير

أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل

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  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 1/7
  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 2/7
  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 3/7
  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 4/7
  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 5/7
  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 6/7
  • أمير الغناء العربي "هاني شاكر" يلتقي جمهور البالون ١٨ يوليو المقبل 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفلا غنائيا يقوم بإحيائه أمير الغناء العربي الفنان القدير هاني شاكر وذلك يوم الجمعة الموافق ١٨ يوليو المقبل على خشبة مسرح البالون.

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يقام الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم الفنان القدير هاني شاكر مجموعة من أجمل أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.

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ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية عن سعادته الكبيرة بهذا الحفل وقال : سعيد جدا بأن يكون أمير الغناء العربي هاني شاكر واحدا من النجوم الذين يلتقون بجمهور مسرح البالون تحت رئاستي لقطاع الفنون الشعبية والإستعراضية.

من ناحية أخرى يقيم مسرح البالون حفلا ضخما يوم الجمعة المقبل ويحييه الفنانين لؤي ومصطفى شوقي في ذكرى ٣٠ يونيه.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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