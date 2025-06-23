نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تألقها في فيلم "زريعة إبليس".. رشا بن معاوية تخطف الأنظار في حفل تامر حسني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت الفنانة رشا بن معاوية في أحدث ظهور لها، وذلك أثناء حضورها آخر حفلات الفنان تامر حسني والتي أقيمت في منطقة الأهرامات.

وتتواجد رشا بن معاوية حاليا بمصر لمشاركتها في أعمال مصرية ومن المقرر أن تعلن عنها الفترة المقبلة وستكون مفاجاة للجمهور.

وخطفت رشا أنظار جمهورها ومتابعيها بتألقها، حيث ظهرت مرتدية بنطال واسع وبليزر من اللون الأسود، وانهالت عليها التعليقات التي تعبر عن جمالها.

يذكر أن آخر أعمال رشا بن معاوية كان فيلم "زريعة إبليس"، والفيلم ينتمي لنوعية أفلام السيكودراما، وتدور قصته حول قضية "التصفيح"، وهي ممارسة شعبية تقليدية في تونس مرتبطة بحماية شرف الفتاة عبر طقوس الشعوذة، لكنه يسلط الضوء على تحولها إلى لعنة تطارد بطلة الفيلم.

قصة مستوحاة من الواقع



تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب النفسي والإثارة، حيث يروي قصة "بية"، التي تجسد دورها الفنانة رشا بن معاوية.

الفيلم يصور كيف تنقلب هذه الممارسة، التي يُنظر إليها كسحر أبيض، إلى "لبس شيطاني" يهدد حياة "بية".

ويبرز العمل الصراع بين المنظورين الديني والعلمي حول هذه القضية، مع إضفاء لمسة من الخيال في النهاية تعكس رؤية المخرج الشخصية.

ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من الممثلين التونسيين، منهم رشا بن معاوية، محمد الكلصي، منى نورالدين، وحيدة الدريدي، أحلام الفقيه، فتحي المسلماني، وسلوى محمد.