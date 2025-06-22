نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موسم حافل بالنجاحات نور علي بطلة مسلسل مولانا لرمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بعد موسم رمضاني مزدحم بالنجاحات والردود الجماهيرية الواسعة، تستعد النجمة السورية نور علي لخوض تجربة جديدة ومميزة، حيث وقّعت رسميًا على بطولة مسلسل "مولانا" المقرر عرضه في رمضان 2026، بمشاركة النجم تيم حسن. العمل من تأليف لبنى الحداد وإخراج سامر البرقاوي، في تعاون يُنتظر أن يحقق صدى كبيرًا على الساحة الدرامية.

وفي أحدث أعمالها، سجلت نور حضورًا قويًا في الموسم الرمضاني الأخير (2025) من خلال عملين متنوعين، ما بين الدراما الاجتماعية التي تقترب من التراجيديا في مسلسل البطل للمخرج الليث حجو، الذي عُرض على منصة شاهد، محققًا نجاحًا كبيرًا ويدخل ضمن قائمة الأعلى مشاهدة على المنصة، كما تلقت نور عن دورها فيه ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي. والجزء الثاني من مسلسل الكوميديا السوداء الناجح ما اختلفنا.

قبلها، فازت نور علي بجائزة الإبداع الفني عن دورها في مسلسل لعبة حب بمهرجان الفضائيات العربية بمصر في دورته الأخيرة (2024)، كما ترشحت لجائزة JOY AWARDS لأفضل ممثلة عن نفس الدور، حيث جسدت شخصية فتاة فقيرة تمر بظروف صعبة، ما يجعلها تقبل بعرض للزواج من رجل لا تحبه.