نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتتاح قصر ثقافة نخل وقاطية بشمال سيناء واستمرار عروض مهرجان فرق الأقاليم والمسرح التوعوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية والأدبية هذا الأسبوع، تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى السبت المقبل 28 يونيو الحالي.

افتتاح موقعين ثقافيين جديدين بشمال سيناء

ضمن استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى تحقيق العدالة الثقافية، وتنفيذا لخطة الدولة الشاملة لتنمية سيناء، يفتتح وزير الثقافة ومحافظ شمال سيناء، صباح غد الاثنين، كل من بيت ثقافة قاطية وقصر ثقافة نِخل، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بهما.

ويمثل افتتاح هذين الموقعين الثقافيين إضافة نوعية للمشهد الثقافي في شمال سيناء، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، حيث تم تجهيزهما بشكل كامل لتقديم مختلف الخدمات الثقافية بصورة فعالة، وكخطوة هامة لتعزيز الحضور الثقافي في المناطق الحدودية.

الاحتفاء بمسيرة الشاعر علي نظير هويدي بالإسماعيلية

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، في الثامنة مساء غدا الاثنين، لقاء لتكريم اسم الشاعر الراحل علي نظير هويدي، ضمن برنامج "عطر الأحباب"، بقصر ثقافة الإسماعيلية.



يدير اللقاء الشاعر جمال حراجي، ويتضمن حديثا عن السيرة الذاتية للشاعر الراحل، إلى جانب شهادات إبداعية حول تجربته الشعرية، بمشاركة الأدباء والشعراء د. حمدي سليمان، عبد الله علي نظير هويدي، وأحمد إسماعيل.

استمرار عروض مهرجان فرق الأقاليم والمسرح التوعوي

تستمر هذا الأسبوع عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية فى دورته الـ 47، والمقدمة بالمجان حتى 4 يوليو المقبل.



ويشهد اليوم الأحد عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "كرنفال الأشباح" لفرقة بيت ثقافة فيصل، وإخراج أحمد رضوان، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساءً، بينما يستقبل مسرح السامر في التاسعة مساءً، عرض" تاتانيا" لفرقة قصر أحمد بهاء الدين، وإخراج محمد يسري.

كما تواصل الهيئة تقديم عروض المسرح التوعوي، ويستضيف قصر ثقافة الزقازيق عرض "ميتافيرس"، إخراج سهر عثمان، وذلك في التاسعة مساء بعد غد الثلاثاء، ولمدة سبع ليال بالمجان.

وفي اليوم نفسه، يشهد قصر ثقافة العريش، في التاسعة مساء، انطلاق العرض المسرحي "واخدلي بالك"، إخراج أسعد الملكي، ويستمر عرضه حتى نهاية الشهر الحالي. كما يستمر العرض المسرحي "بيت العز"، إخراج أحمد الرفاعي، بالمركز الثقافي بكفر الشيخ.

أفلام مجانية متنوعة بقصر السينما

في ضوء خطة هيئة قصور الثقافة لنشر الثقافة السينمائية، يقدم قصر السينما بجاردن سيتي خلال الأسبوع عددا من الأفلام للجمهور ورواد القصر، بالمجان، ويصاحب بعضها ندوات نقدية.

ويعرض غدا الاثنين، فيلم "High Noon"، ضمن نادي الفيلم الكلاسيكي الأجنبي.



وفي يوم الثلاثاء 24 يونيو، يعرض الفيلم التاريخي "The Official Story" ضمن نادي السينما العالمية، أما يوم الأربعاء 25 يونيو يعرض الفيلم الألماني "Good Bye Lenin" ضمن نادي السينما الأوروبية.

قافلة تثقيفية لدعم الموهوبين ببرج العرب

وضمن الأجندة المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، تطلق هيئة قصور الثقافة، قافلة ثقافية بقرية "بنجر 7" بمدينة برج العرب، بمحافظة الإسكندرية، في الفترة من 24 إلى 26 يونيو الحالي.



وتتضمن القافلة تنفيذ عدد من الورش الفنية والحرفية، بجانب فقرات اكتشاف مواهب، وعروض فنية وأنشطة متنوعة للأطفال، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لنشر الوعي الثقافي، وتنمية المهارات الفنية بالقرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

استمرار معرض "مراسم بني حسن" بالهناجر

يشهد هذا الأسبوع استمرار فعاليات معرض "ملتقى مراسم بني حسن للرسم والتصوير"، الذي تنظمه الهيئة بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر بالأوبرا.

يضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية تحمل طابعا فريدا يجمع بين الحضارة المصرية القديمة والتراث الشعبي لمحافظة المنيا ويستمر المعرض حتى بعد غد الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للجمهور للتعرف على تفاصيل تلك التجربة التي تعزز الهوية الثقافية بأساليب معاصرة.

كما تحفل الأجندة بمجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، من أبرزها مناقشة المجموعة القصصية "منفى الآليات المتعطلة" للكاتب أحمد صالح، وذلك في السابعة مساء اليوم بمكتبة الفيوم العامة، هذا بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية التي تقدمها هيئة قصور الثقافة بجميع المحافظات طوال فترة الإجازة الصيفية، بهدف تنمية الوعي والإبداع لدى النشء.