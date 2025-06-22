قومية المنيا تعرض "الإسكافي ملكا" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مسرح السامر بالعجوزة، العرض المسرحي "الإسكافي ملكا"، في رابع أيام المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته السابعة والأربعين، والذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 5 يوليو المقبل.

العرض لفرقة المنيا القومية المسرحية، تأليف يسري الجندي، وسينوغرافيا وإخراج عادل بركات، وقدم برؤية مسرحية تقليدية تمزج بين الشعر والفانتازيا، وأحداثه مستوحاة من التراث الشعبي.

قال المخرج عادل بركات: إن العرض مستوحى من حكايات "ألف ليلة وليلة"، وتدور القصة حول شخصية "معروف الإسكافي"، رجل حالم يرفض العيش في عالم يسوده الجشع والطمع من قِبل التجار.



وأضاف أن العرض يقدم رسالة مفادها أن التمسك بالحلم والأمل هو السبيل الوحيد لنجاة الإنسان من الحروب والشرور وتشوه النفوس.

من ناحيتها، أوضحت عبير شهاب، أنها تؤدي دورين في العمل، الأول دور البطلة "شهرزاد" التي تسعى من خلال حكايتها إيصال رسالة إلى شهريار توضح أن السلطة والمال ليسا أغلى ما يملكه الإنسان، فالسعادة تكمن في إسعاد الآخرين، أما الدور الثاني شخصية "رفيف" التي تنقل معروف الإسكافي من واقعه إلى عالم خيالي، للتأكيد على أن الإنسان يمكن أن يتغلب على أي شيء ويحقق كل ما يريد بالحلم وليس بالقوة وفرض السيطرة.

وعن دوره، أشار محمد ناجي أنه يجسد شخصية "معروف"، إنسان حالم يلتف حوله أهل القرية، وتتطور ملامح شخصيته مع تصاعد الأحداث، للتأكيد على فكرة قبول الآخر.

أما عن الموسيقى، أوضح الفنان عبد الله رجال، أن اختيار الألحان جاء ليعكس تعدد العوالم والأماكن داخل العرض، مشيرا إلى أنه يعد من النصوص الكلاسيكية في المسرح المصرى، وتم تقديمه أكثر من مرة، ولكن هذه المرة جاء برؤية جديدة ومعاصرة.

صناع مسرحية الإسكافي ملكا

"الإسكافي ملكا" تمثيل: إيهاب سمير، السيد حسني، عبير شهاب، أسامة طه، عصام أسامة، محمد ناجي، زينب طه، ياسر فؤاد، عثمان محمد، علي عبد الله، محمد عبد العظيم، يوسف إسماعيل، محمد وحيد، مجدي أبو زيد، ليلى قطب، أمير نسيم، ونادي مختار.



بالإشتراك مع أحمد عبد الرازق، محمد صلاح، محمد جمال، هشام علام، عمر فرج، علي أحمد، شادي طارق، زياد مؤمن، أحمد محمد، ياسين مجدي، مصطفى جمال، محمد أحمد، كريم علاء، وطه عيسى.

أشعار أيمن حافظ، ألحان أحمد صلاح، توزيع عبد الله رجال، استعراضات يحيى عبد العليم، ديكور وملابس ناصر عبد الحافظ، عرائس وماسكات وإكسسوارات فتحي مرزوق، مخرج منفذ محمد حسن، مخرجان مساعدان محمد أسامة، ومحمد عجيزي.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من الناقد المسرحي د. محمد سمير الخطيب، الموسيقار د. طارق مهران، د. سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل والمخرج أحمد البنهاوي، ومقرر لجنة التحكيم ومدير المهرجان الكاتب سامح عثمان.

وبحضور سمر الوزير، مدير عام الإدارة العامة للمسرح، رحاب توفيق، مدير عام فرع ثقافة المنيا، وإيمان الطحاوي، مدير قصر ثقافة المنيا.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الـ47 يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، والإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح، وتقدم مجانا للجمهور بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية، برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

وتتواصل فعاليات المهرجان اليوم الأحد مع عرضين مسرحيين، الأول بعنوان "كرنفال الأشباح" لفرقة بيت ثقافة فيصل، تأليف موريس دي كوبرا، وإخراج أحمد رضوان، ويعرض على مسرح قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساءً، بينما يستقبل مسرح السامر في التاسعة مساءً، عرض" تاتانيا" لفرقة قصر أحمد بهاء الدين، تأليف بدر محارب، وإخراج محمد يسري.