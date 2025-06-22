نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الست لما".. درة بالحجاب ويسرا تقود النضال النسوي بالفيلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود فيلم الست لما ليسلط الضوء على قضايا نسوية مسكوت عنها، من خلال قصة إنسانية عميقة تمزج بين الألم والأمل.

تفاصيل شخصية درة



حيث تظهر الفنانة درة بالحجاب، ما أثار فضول الجمهور ودفعهم للبحث عن تفاصيل شخصيتها بالفيلم، خاصة بعد الكشف الصور الأولى لها بدور "فاطمة"، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها، نشأت في ملجأ أيتام وتحلم بالأمومة، لكن حلمها يتحول إلى كابوس بعد زواجها من رجل أناني يغتصبها رغم تحذيرات الأطباء، فتقرر أن تروي قصتها أمام الجميع، كاشفة عن واحدة من أكثر القضايا صمتًا في المجتمع: الاغتصاب داخل إطار الزواج، باعتباره جريمة مغفلة لا تجد مساحة كافية للنقاش.

تفاصيل شخصية يسرا



من ناحية أخرى، تعود النجمة يسرا إلى السينما من خلال شخصية "دينا الكردي"، وهي إعلامية مؤثرة تدير مركز "صوت المرأة"، وتظهر كقيادية صارمة وقوية تقود النضال النسوي بثبات، لكنها تخفي جرحًا عاطفيًا قديمًا يؤثر على علاقتها بالرجال.



أبطال فيلم الست لما

يشارك في بطولة الفيلم كوكبة من النجوم إلى جانب يسرا ودرة، منهم ماجد المصري، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمود البزاوي، ورانيا منصور، في عمل فني يُتوقع أن يُحدث صدى واسعًا بمجرد طرحه.

آخر أعمال درة



وكان آخر أعمال درة هو فيلم "وين صرنا" الذي أخرجته وأنتجته النجمة درة وهو يعتبر أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.