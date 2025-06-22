"أحمد وأحمد".. لقاء سينمائي يجمع أبطال "عن العشق والهوى" بعد 19 عامًا

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد فيلم "أحمد وأحمد" بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 2 يوليو المقبل، عودة ثلاثة من أبطال الفيلم الرومانسي الشهير "عن العشق والهوى" إلى الشاشة الكبيرة بعد مرور 19 عامًا على عرضه الأول، وهم: أحمد السقا، طارق لطفي، وغادة عبد الرازق.



ويقدم الفيلم الجديد توليفة تجمع بين الكوميديا والأكشن، ليمنح الجمهور تجربة مختلفة عن الفيلم السابق الذي عُرض في عام 2006، وناقش عدة قصص حب متشابكة في إطار اجتماعي درامي، بمشاركة نخبة من النجوم من بينهم منى زكي، منة شلبي، بشرى، مجدي كامل، وخالد صالح، ومن تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكري.



قصة فيلم أحمد وأحمد

وتدور قصة فيلم أحمد وأحمد في إطار كوميدي، حيث يجسد الفنان أحمد السقا دور خال أحمد فهمي، ويعيشان سويا ويتعرضان للكثير من الأزمات، والتي يتغلبون عليها سويا في إطار اجتماعي كوميدي لا يخلو من الأكشن، والفيلم سيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبد الله.

أبطال فيلم أحمد وأحمد

ويعتبر فيلم أحمد وأحمد هو أول تعاون فني بين أحمد السقا وأحمد فهمي، ويشاركهم البطولة عدد من النجوم، حيث تلعب الفنانة جيهان الشماشرجي دور البطولة النسائية في الفيلم، بالإضافة إلى حاتم صلاح، محمد لطفي، رشدي الشامي، والفيلم من إخراج نادر أحمد جلال.



موعد عرض فيلم أحمد وأحمد

وحدد صناع فيلم أحمد وأحمد الموعد الرسمي لعرض الفيلم في دور السينما يوم 7 يوليو 2025.



آخر أعمال أحمد السقا



وكان آخر أعمال أحمد السقا هو مسلسل "العتاولة 2" من بطولة النجوم أحمد السقا، وطارق لطفي، وباسم سمرة، ومصطفى أبو سريع، وزينة، وفيفي عبده، ونسرين أمين، ومريم الجندي، ومي القاضي، وهدى الإتربي، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.