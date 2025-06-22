رامز جلال يتصدر تريند "جوجل" بعد انتهاء تصوير "بيج رامي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان رامز جلال محرك البحث جوجل، وذلك بعد خبر إعلان انتهاء تصوير فيلم “بيج رامي” استعدادًا لطرحه قريبًا.



وقد أنهى النجم رامز جلال تصوير أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "بيج رامي"، بعد فترة تصوير استغرقت ما يقرب من شهرين كاملين، وسط أجواء من الحماس والالتزام بين فريق العمل، ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة مراحل المونتاج والمكساج، تمهيدًا لطرحه في دور العرض ضمن موسم أفلام صيف 2025، في خطوة تعكس رغبة صناع العمل في تقديم تجربة متكاملة من حيث الجودة الفنية والتقنية.

أحداث بيج رامي



الفيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية ذات الطابع المختلف، والتي أصبح رامز جلال أحد أبرز وجوهها في السنوات الأخيرة، وتدور أحداثه في إطار فكاهي غير تقليدي، يعتمد على المواقف الطريفة والمفاجآت المتلاحقة، ما يجعله مرشحًا ليحظى بتفاعل جماهيري واسع عند عرضه.



أبطال بيج رامي



وتشارك في بطولة الفيلم الفنانة بسمة بوسيل، في واحدة من أبرز محطاتها الفنية، إلى جانب عدد من النجوم الكوميديا، من بينهم محمد عبد الرحمن (توتا)، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربي، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف لإضفاء مزيد من التنوع على الأحداث

ويحمل الفيلم توقيع المخرج محمود كريم، الذي يجدد تعاونه مع رامز جلال بعد مجموعة من النجاحات السابقة، بينما كتب السيناريو والحوار الثنائي فاروق هاشم ومصطفى عمر، في أول تجربة لهما مع رامز في السينما، وهو التعاون الذي يُنتظر أن يثمر عن توليفة جديدة تجمع بين الطرافة والابتكار في الطرح.



آخر أعمال رامز جلال

وكان آخر أعمال رامز جلال هو برنامج رامز إيلون مصر، الذي عرض على شاشة mbc مصر، واستضاف عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، منهم لأول مرة المخرج محمد سامى وأحمد فهمي وأحمد العوضي وإلهام شاهين وحسام حبيب ونور النبوي ومصطفى غريب ومحمد رجب ومصطفى أبو سريع، إلى جانب زينة وفيفي عبده ومحمد عبدالرحمن بالإضافة إلى نجوم الكرة حسام حسن وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وغيرهم