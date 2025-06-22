مواهب 23 يوليو تحتفل باليوم العالمي للموسيقى على مسرح 23 يوليو بالمحلة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد مسرح 23 يوليو بالمحلة، مساء أمس، حفل فني، نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك ضمن إطار خطة وزارة الثقافة بالاحتفال باليوم العالي للموسيقى.

اليوم العالمي للموسيقى

بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدأت فعاليات الحفل الفني بعزف للسلام الجمهوري، فيما قدمت فرقة مركز 23 يوليو تنمية المواهب بالمسرح عرض فنى استعراضي، حيث شهد الحفل تألق لافت للأطفال خلال أدائهم لعدد من الفقرات الاستعراضية على المسرح، والتي قام بإخراجها المخرج المسرحي عبد الرحمن سالم، ومن تدريبات فريدة المصري، وعمر البدري، ومن بينها: انا لما حبيبتى هتكبر، متجمعين، بوابة الحلواني، موطني، الشمس البرتقالي، جدو عبده، حلوة بلادي، واختتمت عرضها بأوبريت انتباه.

مواهب مسرح 23 يوليو

جدير بالذكر أن الحفل الفني تم تنفيذه من خلال الإدارة العامة لرعاية المواهب برئاسة المخرج محمد صابر، وبإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر د. مسعود شومان، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.