نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخوض النجمة زينة تجربة جديدة ومختلفة ببطولة فيلم "الشيطان شاطر"، حيث تظهر بدور مذيعة تدخل في سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تمزج بين الطابعين الدرامي والكوميدي، مقدّمة للجمهور مزيجًا فنيًا يجمع بين التشويق والضحك في آنٍ واحد، يشاركها البطولة النجم أحمد عيد، الذي تربطه بها مشاهد متعددة يغلب عليها الطابع المرح والتجاذب الدرامي، ما يضفي عمقًا ومتعة خاصة على سياق العمل.



تفاصيل فيلم الشيطان شاطر



ينتمي الفيلم إلى نوعية الأفلام الدرامية ذات الإيقاع السريع، ويتخلله عدد من المواقف الكوميدية الخفيفة التي تمنح القصة نكهة فريدة، وتدور الأحداث حول سلسلة من المفارقات والمواجهات بين الشخصيات، في إطار غير تقليدي يسلط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة.

أبطال فيلم الشيطان شاطر



ويضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم محمود حميدة، محمد أنور، وعبد العزيز مخيون، إلى جانب مجموعة من الوجوه البارزة على الساحة السينمائية. الفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج عثمان أبو لب، ويُنتظر أن يشكّل إضافة قوية للموسم السينمائي المقبل.



آخر أعمال زينة السينمائية



يذكر أن آخر أعمال زينة السينمائية فيلم الدشاش، وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "الدشاش"، صاحب ملهى ليلي، يعيش حياة مليئة بالمواجهات والصراعات، إلى أن يتعرض لأزمة كبرى تقلب موازين حياته. هذه المحنة تدفعه لإعادة التفكير في مساره ومحاولة إصلاح أخطائه، في إطار درامي مشوّق مليء بالمفاجآت، الفيلم من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز الذي يعرف عنه قدرته على المزج بين الكوميديا والدراما بأسلوب سينمائي جذاب.



آخر اعمال زينة



وكان آخر أعمال زينة هو مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل العتاولة 2، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، فيفي عبده، باسم سمرة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، منة بدر تيسير، هدى الإتربي، ميمي جمال، ثراء جبيل، مريم محمود الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، عمرو عبدالعزيز، عمرو عثمان، زينب العبد، أحمد عبدالإله، أحمد بلة، لبنى ونس، رامي الطمباري، أمير صلاح الدين، محمد عادل، ومحمد محسن، وغيرهم، تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج شركة Cedars Art Production.