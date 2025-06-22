نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الشناوي يكشف كواليس نهاية لام شمسية ومصير شخصية وسام.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج كريم الشناوي مصير شخصية وسام في مسلسل لام شمسية بالإضافة إلى نهاية المسلسل والجدل حولها وذلك على هامش ندوة أقيمت أمس بالمركز الكاثوليكي للسينما.

حسم نهاية لام شمسية



وقال كريم الشناوي:"كنا في حيرة شديدة في تحديد نهاية المسلسل، خصوصًا فيما يتعلق بمصير وسام، الشخصية التي لعبت دورًا محوريًا في تصاعد الأحداث، تساءلنا هل يجب أن نخضع للحكم الطبيعي الذي يمليه الواقع والمنطق؟ أم نختار نهاية مختلفة تحمل بعدًا رمزيًا أو رسالة اجتماعية؟".



رد فعل الجمهور غير براءة وسام في لام شمسية



وبالنسبة لفكرة براءه شخصية وسام قال إنها مطروحة في البداية، لكنها قوبلت بتخوف كبير من ردة فعل الجمهور، وأضاف: "لو كنا قررنا ندي وسام البراءة، كان هيحصل إحباط كبير عند الناس أنا شخصيًا كنت أتمنى يكون الحكم أقل قسوة، لكن بعد نقاشات طويلة مع متخصصين في القانون وعلم النفس والاجتماع، توصلنا إلى نهاية شعرنا أنها أكثر عدلًا وإنصافًا للضحايا وللرأي العام داخل المسلسل".

أبطال مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسيّة مكون من 15 حلقة، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي وإنتاج محمد السعدي شركة media hub.



قصة مسلسل لام شمسية

ومسلسل لام شمسية يدور في إطار اجتماعي تشويقي، يحمل العديد من المفاجآت، ويتناول قضية التحرش بالأطفال، وتلعب خلاله أمينة خليل شخصية موظفة في إحدى المدارس الدولية.