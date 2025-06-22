نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة بمهرجان فرق الأقاليم.. عرض "كرنفال الأشباح" و"تاتانيا" بروض الفرج والسامر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستمر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في تقديم عروضه المجانية على مسرحي السامر بالعجوزة، وقصر ثقافة روض الفرج، وذلك ضمن دورته السابعة والأربعين، التي تقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 5 يوليو المقبل.

أحداث مسرحية كرنفال الأشباح

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم الأحد، العرض المسرحي "كرنفال الأشباح"، لفرقة بيت ثقافة فيصل، تأليف موريس دي كوبرا، وإخراج أحمد رضوان.



وتدور أحداثه داخل مقابر "بير لاشيز" في فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى، حول عدد من الموتى يجتمعون بنادي المقابر مع الحاجب المسئول عنها، وتتصاعد الأحداث حينما ينضم إليهم شخصيات من المقبرة العمومية، ليحدث إضراب في عالم الموتى ينتج عنه رجوع بعض الشخصيات إلي الحياة مجددا.





أحداث مسرحية تاتانيا

وفي التاسعة مساء يستقبل مسرح السامر بالعجوزة عرض "تاتانيا"، لفرقة قصر أحمد بهاء الدين، تأليف بدر محارب، وإخراج محمد يسري.



وتدور أحداثه داخل قرية نائية تحاصرها الخرافة ويسيطر عليها الجهل، بسبب الكاهن الذي يصدر القوانين مدعيا أنه يحتكر المعرفة، إلي أن يصل معلم من العاصمة بهدف محو أمية السكان، ويصطدم برفض سلطات القرية التي تعتبر التعليم تهديدا مباشرا لنفوذها.

وتكشف الأحداث عن صراع حاد بين النور والظلام، ينتهي بنهاية مأساوية.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية يقام بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، مدير المهرجان الكاتب سامح عثمان، وينفذ من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

لجنة التحكيم

وتتكون لجنة التحكيم من: الناقد المسرحي الدكتور محمد سمير الخطيب، الموسيقار الدكتور طارق مهران، المخرج الدكتور سيد خاطر، مهندس الديكور حازم شبل، والمخرج أحمد البنهاوي.

ويشارك في المهرجان 26 عرضا مسرحيا من إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، تقدم بالمجان للجمهور، ويصاحبها نشرة يومية برئاسة الشاعر والناقد يسري حسان.