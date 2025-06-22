نقل والدة الفنانة منة شلبي إلى المستشفى تعرضت الممثلة والراقصة المصرية زيزي مصطفى والدة الفنانة منة شلبي لأزمة صحية طارئة استدعت دخولها المستشفى لت إقرأ المزيد

تعرضت الممثلة والراقصة المصرية زيزي مصطفى، والدة الفنانة منة شلبي، لأزمة صحية طارئة، استدعت دخولها المستشفى لتلقي العلاج.

وكشف مصدر مقرب من الفنانة منة شلبي في تصريحات لأحد المواقع، أنها فوجئت بتعرض والدتها لألم شديد بالصدر، مما اضطرها لطلب سيارة الإسعاف التي نقلتها إلى أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين بالجيزة.

وأضاف أن الكشف المبدئي الذي خضعت له الفنانة اشتبه بتعرضها لجلطة بأحد شرايين القلب، مما استدعى إجراء قسطرة بشكل فوري وعاجل.

وتابع المصدر أن الفنانة زيزي مصطفى تعاني منذ عدة سنوات من أزمات صحية عديدة، وهذا ما جعل ابنتها منة شلبي تستعين بعدد من الممرضات لمتابعة الحالة الصحية لوالدتها بالمنزل بشكل مستمر دون انقطاع، كما أنها تتولى هي الأخرى رعاية والدتها ولا تتركها إلا عند الارتباط بتصوير بعض الأعمال الفنية.

يذكر أن زيزي مصطفى هي ممثلة وراقصة مصرية، ولدت عام 1943، وكانت بدايتها كراقصة في الستينيات، لتقتحم مجال السينما من خلال المشاركة بأفلام مثل "بنت شقية" عام 1967، ثم كانت السبعينيات والثمانينيات هي فترة نشاطها الفني.

وشاركت زيزي مصطفى في العديد من الأعمال، منها فيلم "واحدة بواحدة" مع الفنان عادل إمام الذي حقق لها انتشاراً واسعاً، وكذلك فيلم "احترسي من الرجال يا ماما"، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

كما أن الفنانة اعتزلت الرقص في أواخر الثمانينيات، لتعود كممثلة في السنوات الأخيرة حيث شاركت بعدة أعمال، منها فيلم "وش إجرام" مع الفنان محمد هنيدي وبشرى، وفيلم "اللي اختشوا ماتوا" الذي عرض عام 2006، وكان آخر أعمالها قبل أن تختفي عن الأضواء بشكل كامل.