الإثنين.. سلوى محمد علي ضيفة عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في حلقة فنية خاصة في الحادية عشرة مساء الاثنين المقبل من برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة الفنانة القديرة سلوى محمد علي، والتي تكشف أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن مسيرتها الفنية ونشأتها من أصول صعيدية، وكيف أثر ذلك على شخصيتها وثقافتها وأسلوبها في الحياة.

تفاصيل اللقاء

كما تتحدث عن علاقتها بوالديها وهل وافقا على دخولها عالم الفن؟ومدى تأثرها برحيل والدها، وعن التحاقها بمعهد الفنون المسرحية وبدايتها الفنية من خلال عالم سمسم الميرمية، وتقديمها أكثر من 100 فيلم قصير، وتكريمها بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

وأيضًا تتحدث عن مشوارها الفني وأهم الأعمال الدرامية، ومنها "راجعين يا هوى" و"حارة اليهود" و"أرض النفاقات"، وغيرها.

بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأفلام السينمائية، ومنها "كيرة والجن" و"فيلم وش في وش" و"الخلية" و"البدلة" وغيرها الكثير من الأفلام، وعملها مع الكثير من نجوم وصناع السينما.

كما تتحدث عن زوجها الراحل المخرج محسن حلمي وبداية الزواج، وافتقادها له بعد رحيله وكيف تغلبت على مشاعر الحزن، وأيضًا تتحدث عن ابنتيها التوأم مريم ومي وهل لهما أي علاقة بالفن.

وعن محطة مهمة في حياتها وهي تجربتها مع مرض ADHD، وهو المعروف باسم فرط الحركة، وكيف استطاعت تجاوز هذا الأمر، وهل مسلسل "خلي بالك من زيزي" استطاع أن يسلط الضوء على هذا المرض، كما تكشف عن صحة تصريح لها بأنها تريد جنازتها أن تخرج من المسرح القومي.